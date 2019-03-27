В Москве проходит заседание Совета по физкультуре и спорту. Президент России Владимир Путин перечислил ряд мер для развития массового спорта в стране.

В Москве проходит заседание Совета по физкультуре и спорту. Президент России Владимир Путин перечислил ряд мер для развития массового спорта в стране.Владимир Путин заявил, что доходы от профессионального спорта нужно направить на развитие спорта массового. "Профессиональный спорт, крупные спортивные мероприятия и турниры весьма коммерчески привлекательны, в том числе серьезный доход получают рекламные компании и различного рода лотереи. Словом, со спортом прямо связана и целая бизнес-индустрия. Нужно предусмотреть четкие и понятные принципы, по которым часть доходов, формирующихся вокруг профессионального спорта, целевым образом направлялась бы на развитие массового спорта, на воспитание новых звезд, способных стать примером для подрастающих поколений".Глава государства обозначил ближайшие задачи, стоящие перед министерством спорта. "дальнейшее развитие инфраструктуры массового спорта, она реально должна быть, что называется, в шаговой доступности. Необходимо посмотреть, как эффективно задействовать возможности спортивных объектов образовательных организаций, тех же школ. Это очень важно и востребовано, особенно в сельских территориях".