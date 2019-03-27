В Москве прошло заседание Совета по физической культуре и спорту. Выступивший на нем президент России Владимир Путин поручил правительству принять новую стратегию развития физкультуры и спорта в нашей стране.

В Москве прошло заседание Совета по физической культуре и спорту. Выступивший на нем президент России Владимир Путин поручил правительству принять новую стратегию развития физкультуры и спорта в нашей стране."В следующем году истекает срок действия нынешней стратегии развития физической культуры и спорта. С учетом нашего сегодняшнего разговора я прошу правительство, поговорим об этом отдельно, Минспорт оперативно начать разработку новой стратегии на период до 2030 года и принять ее не позднее октября 2020 года, чтобы в дальнейшем приступить к ритмичной эффективной реализации этого документа", — заявил президент.Глава государства назвал развитие физкультуры и спорта одним из приоритетов работы властей. Занятие спортом дают человеку возможности для самореализации, для обеспечения нового качества жизни. За последние десять лет число тех, кто выбрал спорт как образ жизни, как досуг, возросло с 17 до почти 40% и превысило 54 млн человек. К 2024 году в регулярные занятия спортом надо вовлечь 55% населения страны. Для этого нужно активнее развивать массовый спорт, прививать физическую культуру с детских лет, поддерживать интерес к спорту среди граждан старшего возраста и создавать необходимую инфраструктуру", — сказал президент."Я прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физической культуры и спорта и предусмотреть их финансовое обеспечение", — отметил глава государства. По его словам, особенно важно сделать это для нацпроектов "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение" и "Образование", так как они призваны создать комфортные условия для жизни людей, а значит — и для занятий спортом. Сейчас же эти вопросы отражены в нацпроектах не в полной мере" — подчеркнул Владимир Путин.