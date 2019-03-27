В Москве прошло заседание Совета по физкультуре и спорту. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость развития спорта в стране, назвав физическую культуру делом государственным.

В Москве прошло заседание Совета по физкультуре и спорту. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость развития спорта в стране, назвав физическую культуру делом государственным."Еще раз хочу подчеркнуть, что физкультура, спорт — это не какая-то "развлекушка". Это чрезвычайно важное, государственное, без всякого преувеличения, дело. От этого зависит и решение наших демографических проблем и задач, здоровье нации зависит, это и, без всякого преувеличения, политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне, с демонстрацией наших достижений в области социальной политики, здравоохранения. Это все связано между собой очень тесно и очень глубоко переплетается между собой", — заявил Путин на заседании Совета.Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов высказал идею провести в Москве юбилей Олимпиады-1980. "Юбилей состоится накануне летних Олимпийских игр в Токио, а празднование позволит еще раз показать мировой общественности отношение к спортивным сооружениям и спорту в целом в России", — заявил Виталий Смирнов. Это предложение было поддержано главой государства. "Идею Виталия Георгиевича тоже поддержите. Я и Минспорту говорю, и вас прошу это сделать", — сказал Путин на заседании, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину.