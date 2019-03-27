Популярные немецкие рокеры Rammstein поделились фрагментом первой за долгое время новой песни XXVIII.III.MMXIX. Полноценный клип на свежую композицию группы выйдет 28 марта.

Популярные немецкие рокеры Rammstein поделились фрагментом первой за долгое время новой песни XXVIII.III.MMXIX. Полноценный клип на свежую композицию группы выйдет 28 марта.На опубликованных ниже кадрах музыканты Rammstein предстают в образе висельников. В ролике нет музыки, за исключением устрашающих ударов барабана.Ранее в Сети появились неофициальный тизер и предполагаемая обложка нового сингла Rammstein "Deutschland".Дизайн сингла выполнен в фирменной провокационной эстетике группы.Rammstein — Deutschland pic.twitter.com/eMamfvskmx— SERЁGIN-20!9 (@_seriogin_) 25 марта 2019 г.Rammstein выступят в Москве 29 июля на стадионе "Лужники".