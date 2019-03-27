Актеру Владимиру Зеленскому не стоит обольщаться из-за высоких предвыборных рейтингов. Попасть во второй тур президентских выборов на Украине – 2019 ему светит меньше всего. С неожиданным заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.
Актеру Владимиру Зеленскому не стоит обольщаться из-за высоких предвыборных рейтингов. Попасть во второй тур президентских выборов на Украине – 2019 ему светит меньше всего. С неожиданным заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.
Причина в том, уверен эксперт, что опросы социологов не дают
реальной картины предвыборных раскладов. "Люди по приколу заявляют, что
они будут голосовать за Зеленского, а на самом деле они просто не придут на
выборы", – пояснил аналитик.
Не стоит списывать со счетов и фактор олигархов. По словам
Ищенко, Зеленского влиятельный бизнес не поддерживает. Олигархи, уверен он,
разделились на сторонников бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и президента
Петра Порошенко.
Исключение составляет бизнесмен Игорь Коломойский. Многие
эксперты называют его человеком. Договариваться с Коломойским,
который стал довольно токсичной фигурой даже среди украинской политической и
бизнес-элиты, у олигархов желания нет, поэтому они и не поддерживают кандидатуру
актера.
Да и в целом союзник из Коломойского – так себе, отметил
Ищенко. "С ним договаривайся, не договаривайся, в любом случае окажешься в
проигрыше", – подчеркнул эксперт.
Несмотря на это, рейтинг Зеленского продолжает покорять
новые вершины. По данным соцопросов, за комика готовы проголосовать почти треть
тех, кто придет на выборы. В основном юмориста поддерживает молодежь. Однако в
отличие от старшего поколения, голосует она крайне неохотно.
К тому же эксперты сомневаются в способности Зеленского и
его команды защитить результат голосования. Президентские амбиции комика могут
пасть жертвой фальсификаций со стороны Порошенко и других кандидатов.
В пользу
лидера Незалежной играет огромный административный ресурс, в том числе
поддержка Службы безопасности Украины. же таких возможностей лишен.