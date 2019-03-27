Актеру Владимиру Зеленскому не стоит обольщаться из-за высоких предвыборных рейтингов. Попасть во второй тур президентских выборов на Украине – 2019 ему светит меньше всего. С неожиданным заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.

Актеру Владимиру Зеленскому не стоит обольщаться из-за высоких предвыборных рейтингов. Попасть во второй тур президентских выборов на Украине – 2019 ему светит меньше всего. С неожиданным заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.Причина в том, уверен эксперт, что опросы социологов не даютреальной картины предвыборных раскладов. "Люди по приколу заявляют, чтоони будут голосовать за Зеленского, а на самом деле они просто не придут навыборы", – пояснил аналитик.Не стоит списывать со счетов и фактор олигархов. По словамИщенко, Зеленского влиятельный бизнес не поддерживает. Олигархи, уверен он,разделились на сторонников бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и президентаПетра Порошенко.Исключение составляет бизнесмен Игорь Коломойский. Многиеэксперты называют его человеком. Договариваться с Коломойским,который стал довольно токсичной фигурой даже среди украинской политической ибизнес-элиты, у олигархов желания нет, поэтому они и не поддерживают кандидатуруактера.Да и в целом союзник из Коломойского – так себе, отметилИщенко. "С ним договаривайся, не договаривайся, в любом случае окажешься впроигрыше", – подчеркнул эксперт.Несмотря на это, рейтинг Зеленского продолжает покорятьновые вершины. По данным соцопросов, за комика готовы проголосовать почти третьтех, кто придет на выборы. В основном юмориста поддерживает молодежь. Однако вотличие от старшего поколения, голосует она крайне неохотно.К тому же эксперты сомневаются в способности Зеленского иего команды защитить результат голосования. Президентские амбиции комика могутпасть жертвой фальсификаций со стороны Порошенко и других кандидатов.В пользулидера Незалежной играет огромный административный ресурс, в том числеподдержка Службы безопасности Украины. же таких возможностей лишен.