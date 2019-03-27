Алена Рапунцель возмущена поступком Ольги Бузовой. Звезда
Дома-2 не давала своего согласия на то, чтобы ее ребенка показывали
в телепроекте.
Алена Рапунцель возмущена поступком Ольги Бузовой. Звезда
"Дома-2" не давала своего согласия на то, чтобы ее ребенка показывали
в телепроекте.
подтвердила свое намерение покинуть "Дом-2".
Вернется ли она в телепроект – звезда шоу пока не знает. Она расстроена не только тем, что ей зачастую
приходилось поступать вопреки своим желаниям – но и историей с новорожденным
сыном. Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова показала лицо ребенка в эфире
телепроекта, не спросив согласия Алены.
Малышу, которого назвали Богдан, через неделю исполнится два
месяца. Кстати, Алена Рапунцель и имени ребенка не хотела раскрывать до его
крещения – так что и тут Бузова поторопилась. Но теперь уж ничего не поделаешь,
вздыхает звезда "Дома-2".
изредка появляется на поляне "Дома-2"
– когда ее просят об этом ведущие. Но в скором времени, вероятно, окончательно
покинет телепроект. Рапунцель задумалась о том, чтобы на некоторое время
переехать с малышом во Владивосток, поближе к родственникам.
"Сейчас в планах слетать домой попозже с сынулей к
прабабушке и прадедушке. Хочется опоры, защиты, быть слабой женщиной, не
слышать больше, что меня обсуждают в контексте чуждой мне пары", -
приводит слова Алены "Экспресс-газета".
На днях приезжала на телестройку в гости.
Звезда "Дома-2" пожаловалась другим участникам на нелегкую судьбу. Ее
маленького сына Богдана прооперировали, а отец малыша даже не поинтересовался
его здоровьем. Также Алена Рапунцель заявляет, что отец ребенка Илья Яббаров не
помогает ей деньгами. Сам же Илья утверждает, что за месяц потратил на сына
почти 250 тысяч рублей.