Алена Рапунцель возмущена поступком Ольги Бузовой. Звезда Дома-2 не давала своего согласия на то, чтобы ее ребенка показывали в телепроекте.

Алена Рапунцель возмущена поступком Ольги Бузовой. Звезда"Дома-2" не давала своего согласия на то, чтобы ее ребенка показывалив телепроекте.подтвердила свое намерение покинуть "Дом-2".Вернется ли она в телепроект – звезда шоу пока не знает. Она расстроена не только тем, что ей зачастуюприходилось поступать вопреки своим желаниям – но и историей с новорожденнымсыном. Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова показала лицо ребенка в эфиретелепроекта, не спросив согласия Алены.Малышу, которого назвали Богдан, через неделю исполнится двамесяца. Кстати, Алена Рапунцель и имени ребенка не хотела раскрывать до егокрещения – так что и тут Бузова поторопилась. Но теперь уж ничего не поделаешь,вздыхает звезда "Дома-2".изредка появляется на поляне "Дома-2"– когда ее просят об этом ведущие. Но в скором времени, вероятно, окончательнопокинет телепроект. Рапунцель задумалась о том, чтобы на некоторое времяпереехать с малышом во Владивосток, поближе к родственникам."Сейчас в планах слетать домой попозже с сынулей кпрабабушке и прадедушке. Хочется опоры, защиты, быть слабой женщиной, неслышать больше, что меня обсуждают в контексте чуждой мне пары", -приводит слова Алены "Экспресс-газета".На днях приезжала на телестройку в гости.Звезда "Дома-2" пожаловалась другим участникам на нелегкую судьбу. Еемаленького сына Богдана прооперировали, а отец малыша даже не поинтересовалсяего здоровьем. Также Алена Рапунцель заявляет, что отец ребенка Илья Яббаров непомогает ей деньгами. Сам же Илья утверждает, что за месяц потратил на сынапочти 250 тысяч рублей.