Мария Захарова высмеяла Вашингтон, призывающий Россию не вмешиваться в дела Венесуэлы. Пост официального представителя российского МИДа разозлил украинских пользователей, которые бросились защищать своих заокеанских кураторов.

Мария Захарова высмеяла Вашингтон, призывающий Россию невмешиваться в дела Венесуэлы. Пост официального представителя российского МИДаразозлил украинских пользователей, которые бросились защищать своих заокеанскихкураторов.прокомментировала заявление советникапрезидента США по национальной безопасности Джона Болтона. Тому не понравилось,что в Венесуэлу прибыли российские военные. По мнению Болтона, вместо того,чтобы "посылать специальные силы", Москва должна работать "вместес международным сообществом". США не потерпят, чтобы кто-то мешал имнасаждать демократию в Западном полушарии, пригрозил американский политик.Мария Захарова, в свою очередь, напомнила Джону Болтону: еслиодна крупная страна Западного полушария прекратит травить народ Венесуэлысанкциями, а международные банковские структуры разблокируют миллиарды доллароввенесуэльских денег на своих счетах, то венесуэльцы и сами смогут купить себемедикаменты и продовольствие. И никакая "помощь от дяди Сэма" им непонадобится.Что же касается российских военных, то их присутствие в Венесуэле, как ранее заявляла Захарова, регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, пишет"Это же надо: сначала "коллективные строителидемократии и защитники верховенства права" свистнули у Каракаса 30 миллиардовдолларов, обложили санкциями, а теперь с барского плеча витаминкиподкидывают!", – написала в Facebook. Российский дипломат отметила, что Вашингтон пытаетсяорганизовать в Венесуэле госпереворот по украинскому сценарию, передаетУпоминание Украины в этом контексте разъярило пользователейиз Незалежной – и, конечно, украинские СМИ. Они набросились на Захарову,обвиняя дипломата в "поддержке кровавого режима диктатора Мадуро". Непреминули и саму Россию традиционно полить грязью.Однако большинство подписчиков поддержали.Они отметили, что представитель МИДа с присущим ей остроумием показала лицемериевашингтонских политиков. А самого Джона Болтона Мария Захарова, по их словам,"раскатала под орех".