Мария Захарова высмеяла Вашингтон, призывающий Россию не
вмешиваться в дела Венесуэлы. Пост официального представителя российского МИДа
разозлил украинских пользователей, которые бросились защищать своих заокеанских
кураторов.
Мария Захарова высмеяла Вашингтон, призывающий Россию не
вмешиваться в дела Венесуэлы. Пост официального представителя российского МИДа
разозлил украинских пользователей, которые бросились защищать своих заокеанских
кураторов.
прокомментировала заявление советника
президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Тому не понравилось,
что в Венесуэлу прибыли российские военные. По мнению Болтона, вместо того,
чтобы "посылать специальные силы", Москва должна работать "вместе
с международным сообществом". США не потерпят, чтобы кто-то мешал им
насаждать демократию в Западном полушарии, пригрозил американский политик.
Мария Захарова, в свою очередь, напомнила Джону Болтону: если
одна крупная страна Западного полушария прекратит травить народ Венесуэлы
санкциями, а международные банковские структуры разблокируют миллиарды долларов
венесуэльских денег на своих счетах, то венесуэльцы и сами смогут купить себе
медикаменты и продовольствие. И никакая "помощь от дяди Сэма" им не
понадобится.
Что же касается российских военных, то их присутствие в Венесуэле, как ранее заявляла Захарова, регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, пишет
"Это же надо: сначала "коллективные строители
демократии и защитники верховенства права" свистнули у Каракаса 30 миллиардов
долларов, обложили санкциями, а теперь с барского плеча витаминки
подкидывают!", – написала в Facebook. Российский дипломат отметила, что Вашингтон пытается
организовать в Венесуэле госпереворот по украинскому сценарию, передает
Упоминание Украины в этом контексте разъярило пользователей
из Незалежной – и, конечно, украинские СМИ. Они набросились на Захарову,
обвиняя дипломата в "поддержке кровавого режима диктатора Мадуро". Не
преминули и саму Россию традиционно полить грязью.
Однако большинство подписчиков поддержали.
Они отметили, что представитель МИДа с присущим ей остроумием показала лицемерие
вашингтонских политиков. А самого Джона Болтона Мария Захарова, по их словам,
"раскатала под орех".