30 марта на сцене Большого зала нового концертного комплекса Зарядье будет исполнена знаменитая опера Риголетто Джузеппе Верди в концертном исполнении. Действие сопровождается видеорядом на большом экране

30 марта на сцене Большого зала нового концертного комплекса "Зарядье" будет исполнена знаменитая опера "Риголетто" Джузеппе Верди в концертном исполнении. Действие сопровождается видеорядом на большом экране.В концерте принимают участие: Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского, Максим Сажин (тенор), Андрей Бреус (баритон), Ирина Боженко (сопрано) и другие.Технические и акустические возможности зала "Зарядье" позволяют проводить не только симфонические и камерные концерты. Первый сезон убедительно доказал, что зал "Зарядье" прекрасно подходит для оперы. В октябре 2018 года в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России с успехом прошла одноактная опера "Иоланта" П.И. Чайковского, в феврале этого года коллектив представил мультимедийную постановку оперы "Кощей Бессмертный" Н. А. Римского-Корсакова.19 марта 2019 года Московский концертный зал "Зарядье" получил премию BraVo в номинации "Лучшая концертная площадка".Концерт состоится в 19:00 30 марта в Большом зале комплекса "Зарядье".