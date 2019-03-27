Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова считает, что Елизавета Туктамышева должна была представить сборную России на турнире в Японии. По мнению фигуристки, воспитанница Алексея Мишина смогла бы показать более высокий результат, чем Евгения Медведева.

Серебряный призер чемпионата мираАлена Леонова считает, что Елизавета Туктамышева должна была представить сборную России на турнире в Японии. По мнению фигуристки, воспитанница Алексея Мишина смогла бы показать более высокий результат, чем Евгения Медведева.Спортсменка отметила, что Елизавета Туктамышева является очень сильной соперницей и точно смогла бы войти в тройку призеров на чемпионате мира в Сайтаме. На вопрос, смогла бы воспитанница Мишина обойти ученицу Брайана Орсера, Алена Леонова ответила положительно.Она напомнила, что 22-летняя фигуристка может исполнить на льду три тройных акселя. "Обошла бы Медведеву? Учитывая прыжковый набор, очевидно, что у Туктамышевой баллы были бы выше. Это математика", – рассказала победитель финала кубка России в интервью "Спорт Бизнес Online".Напомним, чемпионат прошел с 18 по 24 марта в Японии. Алина Загитова заняла первое место, набрав в общей сумме 237,5 балла. Серебряную медаль завоевала Элизабет Турсунбаева из Казахстана. Судьи оценили ее выступление в 223,76 балла. Третье место досталось россияне Евгения Медведева, которая получила 223,8 балла.Напомним, новость о том, что воспитанница Брайана Орсера войдет в состав сборной , появилась за несколько дней до начала турнира. Тренерский совет решил оставить в команде запасных. На странице в Instagram девушка призналась, что это известие стало для большим ударом. Она до последнего верила, что сможет попасть на чемпионат мира. Несмотря на это фигуристка пообещала вернуться и порадовать поклонников новыми победами.