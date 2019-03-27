Серебряный призер чемпионата мира
Алена Леонова считает, что Елизавета Туктамышева должна была представить сборную России на турнире в Японии. По мнению фигуристки, воспитанница Алексея Мишина смогла бы показать более высокий результат, чем Евгения Медведева.
Серебряный призер чемпионата мира
Алена Леонова считает, что Елизавета Туктамышева должна была представить сборную России на турнире в Японии. По мнению фигуристки, воспитанница Алексея Мишина смогла бы показать более высокий результат, чем Евгения Медведева.
Спортсменка отметила, что Елизавета Туктамышева является очень сильной соперницей и точно смогла бы войти в тройку призеров на чемпионате мира в Сайтаме. На вопрос, смогла бы воспитанница Мишина обойти ученицу Брайана Орсера, Алена Леонова ответила положительно.
Она напомнила, что 22-летняя фигуристка может исполнить на льду три тройных акселя. "Обошла бы Медведеву? Учитывая прыжковый набор, очевидно, что у Туктамышевой баллы были бы выше. Это математика", – рассказала победитель финала кубка России в интервью "Спорт Бизнес Online".
Напомним, чемпионат прошел с 18 по 24 марта в Японии. Алина Загитова заняла первое место, набрав в общей сумме 237,5 балла. Серебряную медаль завоевала Элизабет Турсунбаева из Казахстана. Судьи оценили ее выступление в 223,76 балла. Третье место досталось россияне Евгения Медведева, которая получила 223,8 балла.
Напомним, новость о том, что воспитанница Брайана Орсера войдет в состав сборной , появилась за несколько дней до начала турнира. Тренерский совет решил оставить в команде запасных. На странице в Instagram девушка призналась, что это известие стало для большим ударом. Она до последнего верила, что сможет попасть на чемпионат мира. Несмотря на это фигуристка пообещала вернуться и порадовать поклонников новыми победами.