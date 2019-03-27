Новый вертолет разрабатывают специально для ВДВ России. Боевую машину конструируют на основе ударных Ми-24 и Ми-35М. Новый вертолет должен стать основой для создания целого семейства боевых машин: управления, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Новый вертолет разрабатывают специально для ВДВ России. Боевую машину конструируют на основе ударных Ми-24 и Ми-35М, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.Новый вертолет должен стать основой для создания целого семейства боевых машин: управления, разведки и радиоэлектронной борьбы. А пока он разрабатывается, оборонные предприятия могут модернизировать существующий Ми-8 и Ми-24 до последних модификаций, добавил источник.Ми-24 – необычный вертолет. Его проектировали в качестве "летающих БМП", то есть он может перевозить всего 8 бойцов и поддерживать их огнем.Впрочем, эта концепция оказалась непопулярной. Ми-24 чаще всего используется для атаки наземных целей. А транспортировкой солдат все также занимается Ми-8. Кроме того, современные Ми-28 и Ка-52 – исключительно ударные машины. Гибридов до недавних пор российский ОПК не разрабатывал.