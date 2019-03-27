В порт Мурманска в среду утром зашел арестованный во время незаконного промысла в Баренцевом море норвежский траулер Arctic Swan (Арктический лебедь). Швартующееся судно сняли на видео.

В порт Мурманска в среду утром зашел арестованный во время незаконного промысла в Баренцевом море норвежский траулер Arctic Swan ("Арктический лебедь"). Швартующееся судно сняли на видео.Только что у 43 причала Мурманского морского рыбного порта пришвартовался норвежский траулер "Arctic swan". По предварительной информации, норвежское судно было задержано российскими пограничниками во время незаконного промысла в российской части Баренцева моря. pic.twitter.com/8iZMezmCFt— Мурманский морской рыбный порт (@PressMMRP) March 27, 2019"По предварительной информации, норвежское судно было задержано российскими пограничниками во время незаконного промысла в российской части Баренцева моря", — уточнили в пресс-службе Мурманского рыбного порта.Сейчас на траулере работают сотрудники погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.