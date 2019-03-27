Более половины кредитов в прошлом году были выданы банками на срок от 10 до 20 лет.

В 2019 году средний срок ипотечного кредитования вырос на год – до 16,7 лет, сама тенденция увеличения данного показателя наметилась еще в начале прошлого года, говорится в отчете, подготовленном экспертами рейтингового агентства "Эксперт РА" (RAEX).Спрос на ипотеку в значительной мере сосредоточился в сегменте кредитов с первоначальным взносом 10-20%, их доля за прошлый год выросла с 38 до 45%. Низкие ставки и сокращение первоначального взноса привели к росту среднего размера ипотечного кредита."Однако для комфортного обслуживания ипотеки в условиях стагнации реальных доходов населения сроки кредитования в 2018-м увеличились – в среднем более чем на год, до 16,7 лет", - отмечают аналитики.Более половины кредитов в 2018 году (52%) были выданы банками на срок от 10 до 20 лет. Несмотря на снижение реальных доходов (по данным Росстата, они снижают пятый год подряд), просрочка по ипотеке не показала существенного увеличения. По данным RAEX, объем просроченной задолженности за 2018 год вырос на 5,6%, а ее доля в ипотечном портфеле сократилась на 0,2% до 1,1%. Уменьшение доли просрочки происходит из-за опережающего прироста объема ипотечного портфеля, пояснили эксперты.В течение этого года объем просроченной задолженности по ипотеке на уровне 5–10%, однако ее доля не превысит 1,5% портфеля. При этом в перспективе двух-трех лет возможен более значительный ее рост в связи с выходом на просрочку части заемщиков, получивших кредит во время ипотечного бума.