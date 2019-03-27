Самолет, летевший из Мюнхена в Шанхай совершил экстренную посадку в Новосибирске. Воздушное судно компании Lufthansa приземлилось в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира. Airbus A340 прибыл в аэропорт Толмачево около 12:20 по местному времени, передает ГТРК Новосибирск.

Самолет, летевший из Мюнхена в Шанхай совершил экстренную посадку в Новосибирске. Воздушное судно компании Lufthansa приземлилось в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира. Airbus A340 прибыл в аэропорт Толмачево около 12:20 по местному времени, передает ГТРК "Новосибирск".На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи из Оби. Известно, что пассажира доставили в больницу Новосибирска. Уже к 14 часам дня самолет вылетел в Шанхай, сообщила пресс-служба воздушной гавани.