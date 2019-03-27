Согласно данным некоторых СМИ, солистка группы Фабрика Александра Савельева стала матерью. Популярная певица подарила своему супругу, актеру Кириллу Сафонову, наследника.

Согласно данным некоторых СМИ, солистка группы "Фабрика" Александра Савельева стала матерью. Популярная певица подарила своему супругу, актеру Кириллу Сафонову, наследника.Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. Как утверждает со ссылкой на свои источники, у звездной пары родился сын. По некоторым данным, мальчик появился на свет в Израиле. Туда популярная исполнительница отправилась незадолго до родов.Кстати, в Тель-Авиве у Савельевой и Сафонова есть недвижимость. К тому же Израиль славится своими специалистами в области гинекологии.Напомним, о беременности Саши Савельевой стали говорить с начала декабря 2018 года. Поклонники обратили внимание, что артистка отдает предпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Певица перестала выходить на сцену и появляться на светских мероприятиях. А недавно группа "Фабрика" появилась на публике в новом составе – место Савельевой заняла другая певица.Саша Савельева уже восемь лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. Отметим, что актер на десять лет старше своей избранницы. Знаменитости поженились тайно, церемония состоялась в сказочно красивой московской усадьбе Царицыно. Позднее новобрачные отпраздновали это событие с друзьями и коллегами. У Сафонова есть дочь от прошлого брака.призналась, что она не из тех знаменитостей, кто выставляет свою жизнь напоказ, демонстрируя красивую витрину. Она предпочитает ничего не скрывать и не притворяться тем, кем не является."У меня такие же, как и у вас, заботы, проблемы, переживания. Я точно так же плачу, злюсь, люблю. Негодую, порой плохо себя чувствую, улыбаюсь. В моей голове роятся 150 миллионов ежедневных вопросов, кое-какие из них мне просто взрывают голову, не дают спокойно жить. Я ищу смысл жизни и прихожу к выводу, что, возможно, его и нет. Возможно, смысл жизни – в самой жизни, без каких-либо поисков", – недавно написала у себя в Instagram .