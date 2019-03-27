Внедрение умных счетчиков может привести к росту тарифов. В ФАС говорят, что такие приборы, напротив, помогут экономить.

385 млрд рублей – в такую сумму оценили Минэнерго внедрение в России интеллектуальной системы учета газа. Стоимость одного прибора обойдется в 11-15 тыс рублей (против 2-5 тыс рублей за обычный счетчик). Расходы на приобретение и установку "умных" счетчиков планируют включить в тариф для населения, в результате чего коммунальные платежи могут вырасти на 10%, сообщили накануне СМИ.Сама система подразумевает "умные" счетчики в квартирах, которые позволяют дистанционно передавать данные в газоснабжающие компании, и приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа. Право устанавливать в домах специальное оборудование могут получить распределительные организации.Пока остается открытым вопрос с финансированием. В Минэнерго рассматривают два варианта: расходы включат в плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим организациям, или - в тариф на транспортировку газа по газораспределительным сетям (ГРО). Однако, независимо от того, какой вариант выберут в итоге, тарифы для потребителя вырастут одинаково. Пока само внедрение интеллектуальной газовой системы находится на этапе обсуждения.В Федеральной антимонопольной службе (ФАС), напротив, считают, что внедрение "умных" приборов учета положительно скажется на плате за коммунальные ресурсы.Умные счетчики, как составная часть умной сети, должны вести к повышению эффективности деятельности газоснабжающих компаний. Ведь вложения в высокотехнологичные сферы дают ускоренную отдачу. А рост эффективности в свою очередь ограничивает темпы роста затрат и тарифов, отмечает заместителя руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин."Умные счетчики, с учетом настраиваемой системой тарифов, также дают возможность управлять спросом. Это позволяет потребителям экономить при оплате за ресурсы, в том числе газ, электро- и теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение", - сказал Анатолий Голомолзин.Эксперты неоднозначно оценивают внедрение "умных" счетчиков газа: одни полагают, что такие приборы выгодны как ресурсникам, так и потребителям. Другие, напротив, не видят заинтересованности в умных системах не с той, не с другой стороны.Охват "умными" газовыми счетчиками сейчас минимален. Само внедрение умных систем будет проходить постепенно и точечно. Сначала будут запускаться пилотные проекты, анализироваться сильные и слабые стороны таких систем, а после тиражироваться. Процесс может растянуться до 2030 года (до такого срока рассчитана программа газификации), считает гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.По мнению эксперта, сначала такие приборы могут установить в районах, где эффект от внедрения будет очевидным. Например, где большая часть населения использует газовое оборудование."Сейчас потребитель даже толком не понимает, сколько он фактически расходует ресурсов. Поэтому точно оценивать объемы потребления – это экономическая аксиома, от нее никуда не уйдешь. Но каким образом профинансировать это, пока неясно", - говорит Андрей Литовский.Не исключено, что некоторым категориям граждан (социально-незащищенные слои населения, жители села) предоставят льготы, расходы для всех остальных лягут на их плечи. При этом, резкого повышения тарифов не видит не произойдет, считает эксперт.В настоящее время по закону обязательной является установка счетчиков только в домах, где газ используется не только для приготовления пищи, но и для отапливания жилья. По оценкам Минэнерго, приборы учета газа есть у 98% таких потребителей. При этом, сам газ есть далеко не везде. По данным Газпрома, сейчас средний уровень газификации в стране составляет 68,6%: в городе - 71,3% и на селе - 59,4%. Полностью завершить газификацию России удастся через 10 лет.Однако, установка "умных" счетчиков учета газа актуальна для квартир, так как любое потребление ресурса требует точного измерения, считает гендиректор Фонда энергетического развития. Тем более, что газ намного дороже, чем вода, например. Но на воду все ставят счетчики, а на газ – нет.Внедрение таких систем учета выгодно как поставщику ресурсов, так потребителю, и в конечном итоге может положительно влиять на платежную дисциплину, считает гендиректор Фонда энергетического развития."Поставщику ресурсов выгодно понимать, сколько он фактически поставит. Валовая выручка после установки "умных" приборов учета вырастет. Потребителю важно понимать, сколько он должен заплатить, и какие есть инструменты, чтобы снизить платеж. Уменьшить плату за газ, не зная сколько, ты потребляешь, сложно", - отмечает он. Кому-то это будет интересно, и он изменит свое поведение, кто-то не изменит и будет платить больше.Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева в свою очередь не видит заинтересованности установки "умных" газовых счетчиков как со стороны ресурсников, так и со стороны населения."Сейчас газовики не заинтересованы ни в оприборивании квартир, ни в изменении норматива на свой ресурс, так как он выше реального потребления", - отмечает Светлана Разворотнева. По ее мнению, установка газовых счетчиков не интересна и потребителям из многоквартирных домов – проект, оборудование, работы и обслуживание даже обычных приборов учета вложение дорогое и длительно окупаемое."Так что сейчас мы не видим тех, кто заинтересован во внедрении системы обычных приборов учета, не говоря уже об "интеллектуальных" системах. К тому же с учетом последних газовых аварий в многоэтажках нескольких российских городов, речь идет о полном отказе от использования газа в новостройках", - говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль".Внедрение "умных" счетчиков (как приборов учета в целом) на платежную дисциплину в целом не повлияет и не приведет к снижению газовых долгов. Первое место по обращениям в общественные приемные "ЖКХ Контроль" за прошлый год занял вопрос о росте тарифов (19,3%), и вряд ли в этом свете целесообразно включать в тариф на газ еще и расходы на приборы учета на данном этапе, заключает экспертВ 2019 году тарифы на коммунальные услуги увеличатся дважды из-за роста НДС. Первое повышение (на 1,7%) произошло первого января. Второе (на 2,4%) должно произойти первого июля. До этого тарифы индексировались только раз в год – первого июля.Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачивают за услуги ЖКХ. По его словам, особенно эта тенденция видна в регионах. Зачастую это связано с тем, что местные власти используют личные связи для продавливания завышенных тарифов.