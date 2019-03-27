Известная актриса не боится показаться смешной. На странице в Instagram Светлана Ходченкова разместила снимок, на котором она запечатлена с полотенцем на голове.

Известная актриса не боится показаться смешной. На странице в Instagram Светлана Ходченкова разместила снимок, на котором она запечатлена с полотенцем на голове.На фотографии артистка сидит на заднем сиденье автомобиля в фиолетовом свитере, кожаной куртке и темных очках. Вероятно, звезда опаздывала на важные съемки и не успела высушить голову, поэтому соорудила тюрбан из полотенца на голове. "Доброе утро!", – обратилась Светлана Ходченкова к подписчикам.Некоторые пользователи стали соревноваться в остроумии. "Клевая прическа", "Жизнь в машине", "Наши звезды из ванной комнаты ездят на авто в спальню!", – отмечали комментаторы. Один из поклонников напомнил, что в такое время года небезопасно выходить на улицу с мокрыми волосами: "С мокрой головой (читать с интонацией бабушки)".Остальные подписчики поздравили актрису со Всемирным днем театра. "С профессиональным праздником!", "С праздником. Удачи, вдохновения и успехов. Вы – замечательная актриса", "Поздравляю вас с днем театра! Творческих успехов и еще много-много интересных ролей", – написали они.Недавно поклонники заподозрили, что испытывает романтические чувства к коллеге Александру Петрову. Звезда разместила в социальных сетях несколько совместных фотографий, а под одной из них назвала его своим героем. Однако сама артистка пока отказывается комментировать слухи.