Исполнительница мечтает отправиться в отпуск. В предвкушении лета и тепла Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram позитивный солнечный снимок.

Исполнительница мечтает отправиться вотпуск. В предвкушении лета и тепла Анна Семенович опубликовала на своейстранице в Instagram позитивныйсолнечный снимок.Артистка поделилась с подписчики фотографией, накоторой позирует возле бассейна отеля в Дубае в пестром мини-платье, похожем нахалат. Такой наряд позволил 39-летней Анне Семенович продемонстрировать вседостоинства своей фигуры."Нырнем?" – короткоподписала фотографию Анна Семенович, а также добавила хэштег #хочулета. Несекрет, что поклонники без ума от бюста звезды. Глубокое декольте певицы вновьпотрясло их воображение.Многие пользователи соцсети оценили фотоАнны Семенович, а также сделали ей многочисленные комплименты. "Красотка", "Ножки-то у тебя огонь","Шикарная нимфа", "Красавица, вы прелесть исупер", – прокомментировали кадр фанаты.ранее не раз говорила,что не перестанет демонстрировать роскошные формы на личной странице в соцсети.Некоторым они кажутся излишне пышными. Хейтеры часто обвиняют блондинку в том,что она стала полнеть. Но певица не обращает внимания на негативные отзывы о еевнешности.Как писали "Дни.ру", недавно попросила всех любопытных не вмешиваться в ее личнуюжизнь. По словам певицы, ее яркая и интересная жизнь вызывает "зависть ираздражение" у многих пользователей.