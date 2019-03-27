Исполнительница мечтает отправиться в
отпуск. В предвкушении лета и тепла Анна Семенович опубликовала на своей
странице в Instagram позитивный
солнечный снимок.
Исполнительница мечтает отправиться в
отпуск. В предвкушении лета и тепла Анна Семенович опубликовала на своей
странице в Instagram позитивный
солнечный снимок.
Артистка поделилась с подписчики фотографией, на
которой позирует возле бассейна отеля в Дубае в пестром мини-платье, похожем на
халат. Такой наряд позволил 39-летней Анне Семенович продемонстрировать все
достоинства своей фигуры.
"Нырнем?" – коротко
подписала фотографию Анна Семенович, а также добавила хэштег #хочулета. Не
секрет, что поклонники без ума от бюста звезды. Глубокое декольте певицы вновь
потрясло их воображение.
Многие пользователи соцсети оценили фото
Анны Семенович, а также сделали ей многочисленные комплименты. "Красотка", "Ножки-то у тебя огонь",
"Шикарная нимфа", "Красавица, вы прелесть и
супер", – прокомментировали кадр фанаты.
ранее не раз говорила,
что не перестанет демонстрировать роскошные формы на личной странице в соцсети.
Некоторым они кажутся излишне пышными. Хейтеры часто обвиняют блондинку в том,
что она стала полнеть. Но певица не обращает внимания на негативные отзывы о ее
внешности.
Как писали "Дни.ру", недавно попросила всех любопытных не вмешиваться в ее личную
жизнь. По словам певицы, ее яркая и интересная жизнь вызывает "зависть и
раздражение" у многих пользователей.