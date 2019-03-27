Бизнес не успеет подстроиться под новые условия, если закон вступит в силу 1 июля, считают в Совфеде.

Совет Федерации предлагает перенести на 1 октября вступление в силу закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом на заседании согласительной комиссии заявил ее сопредседатель, глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.Ранее сообщалось, что Совет Федерации отклонил законопроект, который запрещает устраивать хостелы и мини-гостиницы в жилых домах."Предлагаем дату переходного периода отнести на 1 октября 2019 года", - сказал Олег Мельниченко, чьи слова приводит ТАСС. Среди аргументов - приближающийся летне-отпускной сезон. По мнению сенатора, бизнес не успеет подстроиться под новые условия, если закон вступит в силу 1 июля, как предлагает Госдума.Шестого марта Госдума приняла этот законопроект в окончательном чтении. Он запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Оказывать гостиничные услуги можно будет только после перевода жилого помещения в нежилое. Помимо этого, помещение необходимо оснастить соответствующим оборудованием: звукоизоляцией номеров, противопожарными средствами, охранной сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.