Вратарь Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Сергей помог своей команде добиться победы над Нью-Йорк Айлендерс со счетом 4:0.

Вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Сергей помог своей команде добиться победы над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:0.Сергей Бобровский отразил все 26 бросков, совершенных по его воротам. Бобровский в восьмой раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности, установив свой личный рекорд. Всего на счету Сергея 32 "сухих" матча в заокеанской карьере.Первой звездой дня стал нападающий "Эдмонтона" Райан Нюджент-Хопкинс, забросивший три шайбы в ворота "Лос-Анджелеса" (8:4). Третьем стал нападающий "Анахайма" Сэм Стил, трижды поразивший ворота "Ванкувера" (4:0).