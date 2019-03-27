Артист признался, что в новом браке ведет себя не так как раньше. Сергей Шнуров откровенно высказался о супружеской неверности.
Артист признался, что в новом браке ведет себя не так как раньше. Сергей Шнуров откровенно высказался о супружеской неверности.
Артист рассказал, что был в его карьере период, когда его группе "Ленинград" запрещали выступать. Концерты в тот период проходили только в Санкт-Петербурге.
По словам артиста, даже тогда он умудрялся хорошо
зарабатывать. Его пластинки отлично продавались и приносили существенный доход.
"Альбом было записать гораздо выгоднее, чем ездить по гастролям", – отметил Сергей
Шнуров.
Вокалист отметил, что
в то время отправлялся в тур исключительно ради приключений, в том числе и интимных. "Классно, едешь
пьянствуешь, девочки опять же, ла-ла-ла", – заметил артист.
Беседующая со Шнуровым журналистка скептически отнеслась к
словам артиста. Она отметила, мол, ее собеседник редко ходил холостым, поэтому
истории о кутежах, скорее всего, сильно преувеличены. "Зачем вы так говорите, вот жена ваша
услышит сейчас", – улыбнулась девушка.
Лидер группы "Ленинград" быстро нашелся с ответом. Сергей
заявил, что его загулы далеко в прошлом, с новой женой он ведет себя по-другому
– теперь возлюбленной он не изменяет. "В мире ничего не повторяется. Жена другая, я другой", – рассудил
артист в беседе с РБК.
Также в интервью Сергей шнуров рассказал, что больше
половины всех своих сбережений ему пришлось отдать при разводе. Его экс-супруга
Матильда Шнурова озолотилась благодаря этому браку. Артист не стал скрывать,
что потеря денег его огорчила.