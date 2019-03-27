Артист признался, что в новом браке ведет себя не так как раньше. Сергей Шнуров откровенно высказался о супружеской неверности.

Артист признался, что в новом браке ведет себя не так как раньше. Сергей Шнуров откровенно высказался о супружеской неверности.Артист рассказал, что был в его карьере период, когда его группе "Ленинград" запрещали выступать. Концерты в тот период проходили только в Санкт-Петербурге.По словам артиста, даже тогда он умудрялся хорошозарабатывать. Его пластинки отлично продавались и приносили существенный доход."Альбом было записать гораздо выгоднее, чем ездить по гастролям", – отметил СергейШнуров.Вокалист отметил, чтов то время отправлялся в тур исключительно ради приключений, в том числе и интимных. "Классно, едешьпьянствуешь, девочки опять же, ла-ла-ла", – заметил артист.Беседующая со Шнуровым журналистка скептически отнеслась ксловам артиста. Она отметила, мол, ее собеседник редко ходил холостым, поэтомуистории о кутежах, скорее всего, сильно преувеличены. "Зачем вы так говорите, вот жена вашауслышит сейчас", – улыбнулась девушка.Лидер группы "Ленинград" быстро нашелся с ответом. Сергейзаявил, что его загулы далеко в прошлом, с новой женой он ведет себя по-другому– теперь возлюбленной он не изменяет. "В мире ничего не повторяется. Жена другая, я другой", – рассудилартист в беседе с РБК.Также в интервью Сергей шнуров рассказал, что большеполовины всех своих сбережений ему пришлось отдать при разводе. Его экс-супругаМатильда Шнурова озолотилась благодаря этому браку. Артист не стал скрывать,что потеря денег его огорчила.