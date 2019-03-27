Всего в соревнованиях приняли участие сорок уральских сугробов.

На Урале прошло необычное соревнование – конкурс красоты среди сугробов. В нем приняли участие сорок уральских сугробов. Сам конкурс организовал один из баров в Екатеринбурге. Основными критериями при выборе победителя были высота, внешний вид и расположение сугроба. В жюри на условиях анонимности вошли екатеринбургские дворники.В итоге победителем стал сугроб из Челябинска высотой в шесть метров, группа альпинистов даже совершила на него восхождение. Теперь альпинисты получат право бесплатно пить коктейль в заведении.Найти фотографии других участников можно в соцсетях под хэштегом #КрасивыйСугроб, передает Уралпресс.Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел инспекторскую поездку по город и выставил городу двойку за внешний вид.