Ани Лорак вызвала ажитотаж новым снимком с огромным букетом роз. Подписчики сразу решили, что цветы от возлюбленного – и пытаются вытянуть из артистки имя счастливого избранника.

Ани Лорак вызвала ажитотаж новым снимком с огромным букетом роз.Подписчики сразу решили, что цветы от возлюбленного – и пытаются вытянуть изартистки имя счастливого избранника.на снимке просто сияет. Букет красных роз,перевязанный алой лентой – однозначно от возлюбленного, решили поклонники.Фанаты считают, что имя счастливчика им известно – однако им очень хотелось быуслышать признание самой дивы."Жизнь прекрасна", – подписала Ани Лоракопубликованную в Instagramфотографию. Однако фанатов краткий комментарий не удовлетворил. Фолловерыпросто набросились на певицу с вопросами."Вауууууу , Каролиша , кто такую красоту подарил ? СережаЛазарев ?", "Какая прелесть , вы такая счастливая. Жизнь прекрасна ,когда о вас заботятся", "Может Сергей?", "Сережа наверное. Каролинаневероятно красивааая", – напрашиваются на откровенность комментаторы (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред). Однако Ани Лорак – опытный конспиратор, иотвечать на провокационные вопросы не торопится.Отдельных комплиментов удостоился новый образ певицы. облачилась в кожаную юбку и куртку. Поклонники заключили, что теперь артисткастала похожа на роковую красавицу, не знающую преград.В толпе комментаторов затесался и сам Сергей Лазарев. Друг выразил восхищение новым обликом певицы. Надо отметить, что стильнуюартистку хвалили не только мужчины. Восторг нарядом Ани Лорак выразили актрисы НатальяБочкарева и Ирина Дубцова.