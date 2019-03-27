Ани Лорак вызвала ажитотаж новым снимком с огромным букетом роз.
Подписчики сразу решили, что цветы от возлюбленного – и пытаются вытянуть из
артистки имя счастливого избранника.
Ани Лорак вызвала ажитотаж новым снимком с огромным букетом роз.
Подписчики сразу решили, что цветы от возлюбленного – и пытаются вытянуть из
артистки имя счастливого избранника.
на снимке просто сияет. Букет красных роз,
перевязанный алой лентой – однозначно от возлюбленного, решили поклонники.
Фанаты считают, что имя счастливчика им известно – однако им очень хотелось бы
услышать признание самой дивы.
"Жизнь прекрасна", – подписала Ани Лорак
опубликованную в Instagram
фотографию. Однако фанатов краткий комментарий не удовлетворил. Фолловеры
просто набросились на певицу с вопросами.
"Вауууууу , Каролиша , кто такую красоту подарил ? Сережа
Лазарев ?", "Какая прелесть , вы такая счастливая. Жизнь прекрасна ,
когда о вас заботятся", "Может Сергей?", "Сережа наверное. Каролина
невероятно красивааая", – напрашиваются на откровенность комментаторы (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред). Однако Ани Лорак – опытный конспиратор, и
отвечать на провокационные вопросы не торопится.
Отдельных комплиментов удостоился новый образ певицы. облачилась в кожаную юбку и куртку. Поклонники заключили, что теперь артистка
стала похожа на роковую красавицу, не знающую преград.
В толпе комментаторов затесался и сам Сергей Лазарев. Друг выразил восхищение новым обликом певицы. Надо отметить, что стильную
артистку хвалили не только мужчины. Восторг нарядом Ани Лорак выразили актрисы Наталья
Бочкарева и Ирина Дубцова.