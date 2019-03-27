Выпускница Фабрики звезд рассказала, что ее уговаривали подкорректировать внешность. Юлия Савичева реагировала на критику спокойно.

Выпускница "Фабрики звезд" рассказала, что ее уговаривалиподкорректировать внешность. ЮлияСавичева реагировала на критику спокойно.После того, как певица попала в певческое реалити-шоу в еежизни появилось множество советчиков, которые уговаривали согласиться напластину. Юлию Савичеву убеждали укоротить нос и сделать скулы более заметными."На это я делала оченьудивленные глаза и говорила: "Спасибо, я как-нибудь поживу с этим", -рассказала певица в личном Instagram.По совам артистки, свозрастом она все больше становится похожей на бабушку. У родственницы артисткитоже был "выдающийся" нос, из-за которого та никогда не комплексовала.Юлия уверена, что сегодня, располагая таким обилиемдекоративной косметики, можно скрыть большинство недостатков. Артисткаотметила, что в Сети совершенно бесплатно можно найти уроки мейкапа, которые научат маскировать лишнее и подчеркивать достоинства."Я против пластическойхирургии в юном возрасте, если конечно это не связано с врожденными илиприобретенными дефектами. При хирургическом вмешательстве у людей пропадаетиндивидуальность, которой мы должны гордится. Каждый человек – это творениеприроды в единичном экземпляре и это нужно ценить, гордится тем, что дано нампри рождении (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассудила .Отметим, что певица совсем недавновернулась в профессию. делала небольшой перерыв в творчестве радирождения ребенка. Сейчас звезда "Фабрики звезд" воспитывает дочь Анну.