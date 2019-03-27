Выпускница Фабрики звезд рассказала, что ее уговаривали
подкорректировать внешность. Юлия
Савичева реагировала на критику спокойно.
Выпускница "Фабрики звезд" рассказала, что ее уговаривали
подкорректировать внешность. Юлия
Савичева реагировала на критику спокойно.
После того, как певица попала в певческое реалити-шоу в ее
жизни появилось множество советчиков, которые уговаривали согласиться на
пластину. Юлию Савичеву убеждали укоротить нос и сделать скулы более заметными.
"На это я делала очень
удивленные глаза и говорила: "Спасибо, я как-нибудь поживу с этим", -
рассказала певица в личном Instagram.
По совам артистки, с
возрастом она все больше становится похожей на бабушку. У родственницы артистки
тоже был "выдающийся" нос, из-за которого та никогда не комплексовала.
Юлия уверена, что сегодня, располагая таким обилием
декоративной косметики, можно скрыть большинство недостатков. Артистка
отметила, что в Сети совершенно бесплатно можно найти уроки мейкапа, которые научат маскировать лишнее и подчеркивать достоинства.
"Я против пластической
хирургии в юном возрасте, если конечно это не связано с врожденными или
приобретенными дефектами. При хирургическом вмешательстве у людей пропадает
индивидуальность, которой мы должны гордится. Каждый человек – это творение
природы в единичном экземпляре и это нужно ценить, гордится тем, что дано нам
при рождении (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассудила .
Отметим, что певица совсем недавно
вернулась в профессию. делала небольшой перерыв в творчестве ради
рождения ребенка. Сейчас звезда "Фабрики звезд" воспитывает дочь Анну.