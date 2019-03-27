Звезда фильма Усатый нянь, актер и руководитель Театра Луны Сергей Проханов признался, что остался без семьи. В студии программы Судьба человека артист рассказал, почему его брак рухнул и дал совет ведущему Борису Корчевникову, который уже собирается стать родителем.

Звезда фильма "Усатый нянь", актер и руководитель "ТеатраЛуны" Сергей Проханов признался, что остался без семьи. В студии программы "Судьбачеловека" артист рассказал, почему его брак рухнул и дал совет ведущему Борису Корчевникову,который уже собирается стать родителем.Сергей Проханов был женат на внучке сразу двух маршаловСоветского союза – Александра Василевского и Григория Жукова. Супруга Татьянаподарила артисту двоих детей – дочь Настю и сынаАнтона. В студии ток-шоу "Судьба человека" он вспомнил о бывшей возлюбленной."Познакомились мы, когда ей было 16 лет. Мы два годавстречались, прежде чем пожениться. За ней еще тогда следило КГБ", – смеется Сергей.Проханов признался Корчевникову, что после съемок в фильме "Усатыйнянь" на него свалилась всесоюзная слава. Женщины со всей страны присылалиписьма с признаниями в любви. По словам Проханова, супруга никогда неустраивала ему сцен ревности."Жена никогда мне ничего не предъявляла, вот это большоебыло очевидное качество. И как-то получилось, что мы расстались. Хотя мы оченьлюбим друг друга до сих пор", – сказал артист в программе "Судьба человека".Артист отметил, что так и не смог наладить личную жизнь. Уже20 лет он живет один. Проханов объяснил ведущему почему развалился его брак."У всех бывает такой период, когда бес в ребро. Я началстроить театр. Я стал приходить поздно домой. И как-то получилось, что уже недо любви семейной. Я добился своего. А потом какая-то другая полоса пошла. Я жалею,что расстался с семьей, я жалею об этом всю жизнь", – рассказала звездасоветского кино."Посоветуйте эту гениальную формулу общения с детьми, которуювы воплотили в фильме "Усатый нянь". Не все могут, тем более я сам собираюсьстать отцом", – внезапно поделился секретом Корчевников."Главное семь "я" должны быть в тебе. Если семь "я" будут увас, значит вы семейный человек и у вас будет все хорошо", – улыбнулся гостьпрограммы "Судьба человека".