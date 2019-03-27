Звезда фильма Усатый нянь, актер и руководитель Театра
Луны Сергей Проханов признался, что остался без семьи. В студии программы Судьба
человека артист рассказал, почему его брак рухнул и дал совет ведущему Борису Корчевникову,
который уже собирается стать родителем.
Звезда фильма "Усатый нянь", актер и руководитель "Театра
Луны" Сергей Проханов признался, что остался без семьи. В студии программы "Судьба
человека" артист рассказал, почему его брак рухнул и дал совет ведущему Борису Корчевникову,
который уже собирается стать родителем.
Сергей Проханов был женат на внучке сразу двух маршалов
Советского союза – Александра Василевского и Григория Жукова. Супруга Татьяна
подарила артисту двоих детей – дочь Настю и сына
Антона. В студии ток-шоу "Судьба человека" он вспомнил о бывшей возлюбленной.
"Познакомились мы, когда ей было 16 лет. Мы два года
встречались, прежде чем пожениться. За ней еще тогда следило КГБ", – смеется Сергей.
Проханов признался Корчевникову, что после съемок в фильме "Усатый
нянь" на него свалилась всесоюзная слава. Женщины со всей страны присылали
письма с признаниями в любви. По словам Проханова, супруга никогда не
устраивала ему сцен ревности.
"Жена никогда мне ничего не предъявляла, вот это большое
было очевидное качество. И как-то получилось, что мы расстались. Хотя мы очень
любим друг друга до сих пор", – сказал артист в программе "Судьба человека".
Артист отметил, что так и не смог наладить личную жизнь. Уже
20 лет он живет один. Проханов объяснил ведущему почему развалился его брак.
"У всех бывает такой период, когда бес в ребро. Я начал
строить театр. Я стал приходить поздно домой. И как-то получилось, что уже не
до любви семейной. Я добился своего. А потом какая-то другая полоса пошла. Я жалею,
что расстался с семьей, я жалею об этом всю жизнь", – рассказала звезда
советского кино.
"Посоветуйте эту гениальную формулу общения с детьми, которую
вы воплотили в фильме "Усатый нянь". Не все могут, тем более я сам собираюсь
стать отцом", – внезапно поделился секретом Корчевников.
"Главное семь "я" должны быть в тебе. Если семь "я" будут у
вас, значит вы семейный человек и у вас будет все хорошо", – улыбнулся гость
программы "Судьба человека".