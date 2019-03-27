Владимиру Соловьеву пришлось выступить в роли рефери на ринге. После потасовки и обливания водой ведущие программы Кто виноват вытолкали разгоряченных экспертов из студии.

Владимиру Соловьеву пришлось выступить в роли рефери наринге. После потасовки и обливания водой ведущие программы "Кто виноват"вытолкали разгоряченных экспертов из студии.Владимир Соловьев оказался между молотом и наковальней:ведущий программы грудью встал на пути разъяренного политолога АраикаСтепаняна. Эксперт со стаканом воды вруке пытался добраться до другого завсегдатая политических ток-шоу – ГрэгаВайнера, который незадолго до этого назвал его, в частности, "мерзавцем"и "гнусью".Владимиру Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалосьоттащить мужчин друг от друга. Однако Вайнер продолжил выкрикивать оскорбленияв адрес Степаняна, так что Михеев буквально вытолкал дебошира из студии.Позже Владимир Соловьев попросил покинуть программу ивторого участника конфликта. Соловьев попросил охрану присмотреть за гостямиВедущийобъяснил свое решение удалить Вайнера и Степаняна, передает РИА Новости."Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткиеотношения, но нельзя переходить грань. <…> Когда люди друг друга неслышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаютсявойны", – заключил он.Скандал в программе Владимира Соловьева – далеко не первыйна политических ток-шоу. Сергей Михеев имеет опыт удаления с площадки экспертаза плохое поведение: ему пришлось попросить на выход журналистку ЯнинуСоколовскую, которая оскорбляла других участников программы. А на прошлойнеделе ведущему программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфирараскричавшегося украинского политолога Павла Жовниренко. Да и самому ВладимируСоловьеву не раз приходилось освобождать студию от излишне агрессивных гостей.