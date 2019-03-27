Владимиру Соловьеву пришлось выступить в роли рефери на
ринге. После потасовки и обливания водой ведущие программы Кто виноват
вытолкали разгоряченных экспертов из студии.
Владимиру Соловьеву пришлось выступить в роли рефери на
ринге. После потасовки и обливания водой ведущие программы "Кто виноват"
вытолкали разгоряченных экспертов из студии.
Владимир Соловьев оказался между молотом и наковальней:
ведущий программы грудью встал на пути разъяренного политолога Араика
Степаняна. Эксперт со стаканом воды в
руке пытался добраться до другого завсегдатая политических ток-шоу – Грэга
Вайнера, который незадолго до этого назвал его, в частности, "мерзавцем"
и "гнусью".
Владимиру Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось
оттащить мужчин друг от друга. Однако Вайнер продолжил выкрикивать оскорбления
в адрес Степаняна, так что Михеев буквально вытолкал дебошира из студии.
Позже Владимир Соловьев попросил покинуть программу и
второго участника конфликта. Соловьев попросил охрану присмотреть за гостямиВедущий
объяснил свое решение удалить Вайнера и Степаняна, передает РИА Новости.
"Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие
отношения, но нельзя переходить грань. <…> Когда люди друг друга не
слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются
войны", – заключил он.
Скандал в программе Владимира Соловьева – далеко не первый
на политических ток-шоу. Сергей Михеев имеет опыт удаления с площадки эксперта
за плохое поведение: ему пришлось попросить на выход журналистку Янину
Соколовскую, которая оскорбляла других участников программы. А на прошлой
неделе ведущему программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира
раскричавшегося украинского политолога Павла Жовниренко. Да и самому Владимиру
Соловьеву не раз приходилось освобождать студию от излишне агрессивных гостей.