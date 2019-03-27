Мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им одному из ребят. Испугавшись, подростки выбежали из подъезда и уже на улице услышали выстрел...

Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по району Кузьминки задержал подозреваемого в угрозе убийством 14-летнему школьнику.В ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы поступило сообщение от несовершеннолетнего. Подросток пояснил, что они с другом зашли в подъезд дома на Окской улице, чтобы погреться. Один из соседей, услышав голоса мальчиков, вышел на лестничную площадку и потребовал, чтобы они покинули подъезд. Затем мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им одному из ребят. Испугавшись, подростки выбежали из подъезда и уже на улице услышали выстрел.Сотрудник полиции территориального подразделения задержал подозреваемого по месту жительства. Им оказался 59-летний житель Москвы. Установлено, что выстрел был произведен в воздух из окна подъезда холостыми патронами. Предмет, похожий на пневматический пистолет, изъят.По данному факту дознанием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18