На Украине в преддверии выборов президента в СМИ всплывает немало интересных подробностей о предстоящем голосовании. Так, украинские журналисты выяснили: в избирательных списках много мертвых душ. В них есть даже убитые Киевом борцы с этой властью экс-глава ДНР Александр Захарченко и комбат Гиви.

На Украине в последние дни перед выборами президента в местных СМИ всплывает немало интересных подробностей о предстоящем голосовании.Политологи гадают о предстоящей явке, всерьез рассматривая фактор погоды, который может повлиять на желание или не желание иди на избирательные участки. Кроме того, ряд СМИ с подачи экспертов публикует информацию о том, что в день выборов могут происходить провокации – вплоть до терактов, а также "отлов" уклонистов от службы в армии.Эта информация, считают эксперты, вбрасывается намеренно, чтобы отсечь тех, кто может проголосовать так, как невыгодно действующей киевской власти.Впрочем, низкий порог явки невыгоден и действующему президенту Украины Петру Порошенко: ему надо доказать Западу, что выборы – легитимные.Однако на этом фоне все чаще звучат разговоры о "мертвых душах", которые значатся в списках избирателей.В частности, украинскому порталу "Вести" стало известно, что в них фигурируют даже заклятые враги нынешней украинской власти – убитые ею же экс-глава ДНР Александр Захарченко и Гиви — командир батальона "Сомали" (Михаил Толстых).Как пишет издание, избирательный участок Александра Захарченко №141792 расположен на улице Колодина в Донецке.Видимо, "ждут" на избирательном участке и Михаила Толстых (Гиви), убитого в Макеевке зимой 2017 года. Его избирательный участок за номером 141380 "расположится" в Доме науки и техники локомотивного депо Иловайска Донецкой области.Такая информация содержится на сайте Государственного реестра избирателей Украины. Проверить, кто включен в списки избирателей, можно в разделе "Проверка включения".О том, что "мертвые души” станут одним из главных факторов фальсификаций результатов голосования, говорит, в частности, политический эксперт Андрей Золотарев.Политолог Константин Бондаренко, со своей стороны, уверен: списки избирателей и не могут быть объективными с учетом того, что на Украине уже больше десяти лет не проводили перепись населения.Эксперт приводит в пример не только "мертвые души", но и ситуации, когда, например, в одной из квартир в Киеве прописано 380 избирателей. И это, по его словам, не единичный случай.