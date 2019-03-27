Алина Кабаева – пожалуй, самая знаменитая российская гимнастка. Много говорят о ее спортивных победах, об общественной и политической деятельности, о работе в совете директоров крупного медиахолдинга, но мало кто знает подробности ее биографии.

Алина Кабаева – пожалуй, самая знаменитая российская гимнастка. Много говорят о ее спортивных победах, об общественной и политической деятельности, о работе в совете директоров крупного медиахолдинга, но мало кто знает подробности ее биографии."Я не только родилась – я выросла в интернациональном окружении, – рассказала Алина. – В нашем доме жили семьи самых разных национальностей. Жили, кстати, очень дружно, такой большой семьей"."Соседи поддерживали друг друга и реально помогали, – продолжила спортсменка. – Отношения между людьми были искренние и дружелюбные. Ссоры, конечно, случались, но в них никогда не было ненависти"."У меня было совершенно безмятежное и счастливое детство, – улыбнулась Алина. – Сейчас я понимаю, что во многом это связано с нашим домом, с нашим интернациональным двором, где не было чужих детей".Алина призналась, что родители видели ее фигуристкой, но в солнечном Ташкенте, где прошло ее детство, не хватало ледовых площадок. Поэтому она стала гимнасткой, а позже – призером Олимпиады."Мама еще до моего рождения была знакома с этим видом спорта, потому что баскетбольная команда, в которой она играла, тренировалась в одном зале с гимнастками. Мама наблюдала тренировки Ирины Виннер и тогда же про себя решила, что если у нее родится девочка, она отдаст ее в художественную гимнастику, и только к этому тренеру", – цитирует журнал "Аэроэкспресс". О семье и детстве спортсменка говорила редко, и тем поразительнее, с какой теплотой она сделала это теперь.