Стартовал прием заявок на соискание российской премии в сфере анимации и лицензирования Мультимир. Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 мая в 75-м павильоне ВДНХ в день открытия IV фестиваля анимации и детских развлечений Мультимир.

Стартовал прием заявок на соискание премии в сфере анимации "Мультимир". Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 мая в 75-м павильоне ВДНХ в день открытия IV фестиваля анимации и детских развлечений "Мультимир".Профессиональное жюри, в состав которого вошли эксперты в области анимации, телевидения и индустрии детских товаров, выявит призеров в 16 номинациях. В том числе за лучшую 3D и 2D-графику, лучшую песню, лучший продукт, произведенный по анимационной лицензии. Лучший лицензионный продукт будут выбирать по 4 товарных категориям: "Игрушка", "Товары народного потребления", "Продовольственные товары" и "Печатная продукция".В 9 из 16 категорий лауреатов также определят зрители. В мае на сайте премии будет запущено народное голосование. Отдать свой голос за любимый проект смогут все желающие.Премия "Мультимир" создана с целью популяризации и продвижения современной российской анимации, увеличения доли рынка детских товаров, которые производят по анимационным лицензиям. Организатором премии является компания "Цифровое Телевидение" при поддержке медиа-холдинга ВГТРК и Ассоциации анимационного кино.С 30 мая по 2 июня 2019 года на ВДНХ пройдет крупнейший в России фестиваль анимации и развлечений для детей и родителей "Мультимир", объединяющий под одной крышей более 100 компаний-участников.На "Мультимире" ребятишек ждет встреча с любимыми героями: Машей и Медведем, Фиксиками, Мимимишками, Деревяшками, волшебницами из "Сказочного патруля", Белкой и Стрелкой, Защитниками, Смешариками и Малышариками, Тимой и Томой, Лунтиком и Барбоскиными, легендарными персонажами "Союзмультфильма", очаровательными феями Винкс, героями новых мультфильмов "44 котенка" и "Пчелография", Колобангой, Дракошей Тошей, Робокаром Поли, капризной Царевной и другими. Яркие площадки для гостей подготовят телеканалы "Мульт" и "Мультимузыка". Анимационные студии представят новые проекты, покажут новые серии популярных мультфильмов и отрывки из своих театрализованных шоу.