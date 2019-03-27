В мероприятие приняли участие руководители, инструктора и сотрудники подразделений ГУ МВД России по г. Москве, ответственные за организацию профессиональной служебной и физической подготовки...

Учебно-методический сбор с сотрудниками подразделений ГУ МВД России по г. Москве прошёл на базе УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. В мероприятие приняли участие руководители, инструктора и сотрудники подразделений ГУ МВД России по г. Москве, ответственные за организацию профессиональной служебной и физической подготовки.Во время теоретической части сбора, которую открыл начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан, полицейские прослушали несколько лекций на актуальные темы.Так, об организации профессиональной подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации рассказала доцент кафедры организации огневой и физической подготовки Академии управления МВД России полковник полиции Марина Корнеева.Начальник отдела профессиональной служебной подготовки ФГКОУ ВО Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя Сергей Коробков подробно остановился на теме «Особенности организации профессиональной служебной и физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации».С интересным и познавательным докладом о проблемных вопросах состояния организационно-научной деятельности в подразделениях ГУ МВД России по г. Москве и пути их решения выступила начальник отделения организационно-научной деятельности УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы, кандидат юридических наук Наталья Казанцева.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве