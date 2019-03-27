На 10 лет осужден заочно в Литве 94-летний экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Приговор ему по событиям у телебашни в Вильнюсе вынес Вильнюсский окружной суд. Язов признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

На 10 лет осужден заочно в Литве 94-летний экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Приговор ему по событиям у телебашни в Вильнюсе вынес Вильнюсский окружной суд. Язов признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.К 12 годам лишения свободы приговорен и бывший офицер КГБ Михаил Головатов. В 1991 году он командовал группой спецназа "Альфа". Всего по обвинениям в "осуществлении советской агрессии" проходят 67 россиян, отмечает "Интерфакс".К четырем годам лишения свободы Вильнюсский окружной суд приговорил россиянина Геннадия Иванова. При этом ни в каких событиях он вообще не участвовал: просто стоял в форме у Дома печати. Литовская прокуратура настаивала на 12 годах тюрьмы для него.На скамье подсудимых еще один россиянин — задержанный в Литве в 2014 году Юрий Мель. Прокуратура требует осудить его на 16 лет.Суд по делу о январских событиях 1991 года в Вильнюсе начался в 2016 году. При этом литовская прокуратура утверждает, что вышедшие на акции протеста люди погибли у Вильнюсской телебашни от пуль советских солдат. При этом никакие другие версии произошедшего не рассматриваются. А данные о том, что среди 14 погибших большинство застрелены из охотничьего оружия, полностью игнорируются Вильнюсом, считаются пропагандой. При этом никаких доказательств, что люди погибли именно от действий советских солдат также Литва не представляет.В обвинительном акте литовской генпрокуратуры говорится, что Дмитрий Язов создал организованную группу из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР. В нее вошли ныне покойные экс-глава МВД СССР Борис Пуго, председатель КГБ СССР Владимир Крючков и секретарь ЦК КПСС и член Политбюро КПСС Олег Шенин.11 марта 1990 года Вильнюс объявил о своей независимости от СССР и заявил о восстановлении независимого государства. Согласно официальной версии Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве. События в Вильнюсе, Алитусе и взятие под контроль Дома печати называется агрессией со стороны Советского Союза и вооруженным конфликтом в Литве. Утверждается, что погибли 14 человек, еще почти тысяча пострадали.По делу 13 января в 1999 году в Литве уже были осуждены шесть человек по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений.При этом судебное заседание в Вильнюсском окружном суде проходит без российских дипломатов, хотя судят граждан России. Также Вильнюс игнорирует все замечания о нарушениях при судопроизводстве как международных положений, так и внутренних литовских законов. Следственный комитет России завел уголовные дела на нарушающих законы литовских следователей и судей.