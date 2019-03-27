На 10 лет осужден заочно в Литве 94-летний экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Приговор ему по событиям у телебашни в Вильнюсе вынес Вильнюсский окружной суд. Язов признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
На 10 лет осужден заочно в Литве 94-летний экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Приговор ему по событиям у телебашни в Вильнюсе вынес Вильнюсский окружной суд. Язов признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
К 12 годам лишения свободы приговорен и бывший офицер КГБ Михаил Головатов. В 1991 году он командовал группой спецназа "Альфа". Всего по обвинениям в "осуществлении советской агрессии" проходят 67 россиян, отмечает "Интерфакс".
К четырем годам лишения свободы Вильнюсский окружной суд приговорил россиянина Геннадия Иванова. При этом ни в каких событиях он вообще не участвовал: просто стоял в форме у Дома печати. Литовская прокуратура настаивала на 12 годах тюрьмы для него.
На скамье подсудимых еще один россиянин — задержанный в Литве в 2014 году Юрий Мель. Прокуратура требует осудить его на 16 лет.
Суд по делу о январских событиях 1991 года в Вильнюсе начался в 2016 году. При этом литовская прокуратура утверждает, что вышедшие на акции протеста люди погибли у Вильнюсской телебашни от пуль советских солдат. При этом никакие другие версии произошедшего не рассматриваются. А данные о том, что среди 14 погибших большинство застрелены из охотничьего оружия, полностью игнорируются Вильнюсом, считаются пропагандой. При этом никаких доказательств, что люди погибли именно от действий советских солдат также Литва не представляет.
В обвинительном акте литовской генпрокуратуры говорится, что Дмитрий Язов создал организованную группу из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР. В нее вошли ныне покойные экс-глава МВД СССР Борис Пуго, председатель КГБ СССР Владимир Крючков и секретарь ЦК КПСС и член Политбюро КПСС Олег Шенин.
11 марта 1990 года Вильнюс объявил о своей независимости от СССР и заявил о восстановлении независимого государства. Согласно официальной версии Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве. События в Вильнюсе, Алитусе и взятие под контроль Дома печати называется агрессией со стороны Советского Союза и вооруженным конфликтом в Литве. Утверждается, что погибли 14 человек, еще почти тысяча пострадали.
По делу 13 января в 1999 году в Литве уже были осуждены шесть человек по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений.
При этом судебное заседание в Вильнюсском окружном суде проходит без российских дипломатов, хотя судят граждан России. Также Вильнюс игнорирует все замечания о нарушениях при судопроизводстве как международных положений, так и внутренних литовских законов. Следственный комитет России завел уголовные дела на нарушающих законы литовских следователей и судей.