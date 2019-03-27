Тереза Мэй заявила, что готова уйти в отставку, только чтобы парламент проголосовал за ее вариант сделки с ЕС. Судя по всему, ее идею снова не поддержали. А значит, Британия вылетит из Евросоюза по самому жесткому сценарию.

Тереза Мэй заявила, что готова уйти в отставку, только чтобы парламент проголосовал за ее вариант сделки с ЕС. Судя по всему, ее идею снова не поддержали. А значит, Британия вылетит из Евросоюза по самому жесткому сценарию. Под зданием Министерства обороны уже приготовили ядерный бункер, куда могут эвакуировать правительство в кризисной ситуации. В Интернете собрано 5 миллионов подписей, требующих второго референдума по Brexit.Политолог Александр Некрасов, сам побывавший на демонстрации против Brexit, поделился своими впечатлениями: "По моим подсчетам, на улицы Лондона вышло чуть более 300 тысяч демонстрантов, а не 1 миллион, как заявили организаторы. Я заметил много туристов, которые просто отдыхали". Политолога удивил тот факт, что практически не было полиции. Таким образом, это была не стихийная, а санкционированная, официальная демонстрация.Александр Некрасов отметил, что все сторонники Brexit в парламенте оказались двуличными людьми. Они говорят, что надо голосовать за план Терезы Мэй, который оставляет Британию в ЕС навсегда. "На самом деле, это все — бутафория. Она призвана показать народу, какая развернулась "демократическая" схватка и как премьер-министр Мэй борется теперь с парламентом, чтобы претворить Brexit. И этот фарс разыгрывается каждый день и в парламенте, и в печати, и на телевидении".На прямой связи из Лондона со студией "Вечера с Владимиром Соловьевым" — Александр Некрасов.Напомним, Брюссель предложил Лондону выбор: либо британский парламент до конца недели одобрит соглашение, которое Тереза Мэй уже согласовала с европейскими партнерами, и тогда "час Х" наступит 22 мая 2019 года, либо правительство Великобритании должно будет в течение двух недель до 12 апреля предоставить четкий график действий по Brexit, который тогда же и будет запущен. Но в Лондоне не готовы принимать решения по графику, который им диктуют с континента.Парламентарии решили обойтись без премьера и проголосовали за поправку, которая позволяет им не только голосовать за тот или иной вариант, предложенный правительством, но и самим решать, какой вариант Brexit их устраивает и устраивает ли вообще.