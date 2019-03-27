В Российской премьер-лиге произошла очередная тренерская отставка. Своего поста лишился главный тренер Уфы Дмитрий Кириченко. Уфимцы во второй раз в сезоне решились на смену тренера.

В Российской премьер-лиге произошла очередная тренерская отставка. Своего поста лишился главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко. Уфимцы во второй раз в сезоне решились на смену тренера.Как и ожидалось, Дмитрий Кириченко лишился своего поста. Причина отставки – неудачное выступление уфимцев в весенней части сезона. "Уфа" потерпела три поражения и находится в зоне вылета. Наиболее вероятным преемником Кириченко считается Вадим Евсеев.Бывший нападающий ЦСКА, "Ростова" и сборной России Дмитрий Кириченко возглавил "Уфу" в ноябре, заменив на этом посту Сергея Томарова. Но ему не удалось исправить ситуацию, и в "Уфе" произошла вторая за сезон смена тренера.