Когда-то Николай Иванович руководил «Автоприбором»

Когда-то Николай Иванович руководил «Автоприбором»Ветеран труда Николай Иванович Киселёв скончался на 88-м году жизни.В 1957 году Николай Иванович пришёл на должность технолога на «Электроприбор». С 1984 по 1989 год руководил этим завода. Общая численность сотрудников предприятия составляла порядка 11 тысяч человек.В 1975 году его наградили орденом «Знак Почёта», в 1980 году удостоили звания «Почётный радист СССР», в 1986 – Николай Иванович получил орден Трудового Красного Знамени.Прощание с Николаем Киселёвым пройдёт завтра, 28 марта в ГДК с 10 до 12 часов.