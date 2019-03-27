Некогда очень популярный актер Сергей Проханов, сыгравший в фильме Усатый нянь, в Судьбе человека признается, что 20 лет назад пополнил ряды одиночек. Тогда из-за Театра Луны рухнул 20-летний брак актера-пролетария с Татьяной - внучкой двух маршалов СССР: Жукова и Василевского.

Сергей Проханов, еще в юности ставший известным актером благодаря главной роли в фильме "Усатый нянь", признается, что тогда на него обрушился шквал популярности.Поклонницы забрасывали его признаниями в любви, молодого актера узнавали на улице. Но женское внимание не имело значения: Сергей был уже женат. Причем, женой его стала внучка двух маршалов Советского Союза – Александра Василевского и Георгия Жукова.Познакомились они на бывшей даче Ивана Пырьева, Татьяне тогда было всего 16.Проверку жениха с "пролетарским происхождением" проводил сам Виталий Вульф, и к чести для Проханова – внука иконописца и цыгана (который ездил в кибитке и играл на гитаре) – он эту проверку прошел.Когда Татьяне исполнилось 18, они расписались. Злые языки поговаривали, что со стороны актера это был брак по расчету, но в "Судьбе человека" Проханов напрочь опровергает эти предположения.Тем более что талантливый молодой актер был востребован и в кино, и в театре: вскоре после окончания Щукинского училища его приняли в труппу Театра имени Моссовета, а за роль в спектакле "Сашка" Сергей Проханов получил множество наград, в том числе и звание заслуженного артиста РСФСР.И лишь когда актер "пролетарского происхождения" стал зарабатывать больше работавшей в ООН тещи, в знаменитой семье жены поняли, что Проханов стал из себя "что-то представлять".С Татьяной они прожили больше двадцати лет. Брак был крепким, супруга не ревновала мужа к многочисленным поклонницам – а если и ревновала, то не показывала виду.Они вырастили двоих детей – дочь Настю и сына Антона, и вместе радовались второй волне популярности Сергея, когда в фильме "Гений" Проханов играл вместе с Александром Абдуловым.Но в начале 1990-х это крепкий союз рухнул, а Проханов пропал с экранов. Сейчас актер говорит, что "одиночество – самое большое наказание", и он эту чашу "испивает до дна".Из-за чего разрушился супружеский союз с Татьяной, и актер остался одиночкой? Какую роковую роль сыграл в этом его Театр "Луны"?Что сейчас говорит о своей бывшей жене актер? О чем жалеет? Общается ли с внуками? Верит ли, что еще можно что-то исправить в его жизни к лучшему? И какой кастинг пришлось ему пройти, прежде чем получить роль в фильме "Усатый нянь"?Гость программы – актер Сергей Проханов – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" вспоминает свои звездные молодые годы и откровенно анализирует происходящее с ним в последние десятилетия.