ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гайнуллина Флюра Фанисовича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гайнуллина Флюра Фанисовича, 26.09.1966 года рождения, местонахождение которого неизвестно с сентября 2008 года.Приметы: на вид 40-50 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, нос прямой, губы средней полноты.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29