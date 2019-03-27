Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское разыскивают пропавшую без вести Соловьеву Екатерину Андреевну...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское разыскивают пропавшую без вести Соловьеву Екатерину Андреевну, 25.11.1986 года рождения, уроженку г. Москвы, которая 25.03.2019 года ушла из дома на улице Магнитогорская с ребенком 02.08.2018 года рождения.Приметы: на вид 30 лет, рост 162 см., нормальное телосложение, волосы темные средней длины. Ребенок находился в прогулочной коляске синего цвета, был одет в синий комбинезон.Особые приметы: татуировка на правой стороне спины от поясницы до лопатки в виде кельтских узоров, предплечье левой руки шрамы от порезов.Была одета: черная матерчатая куртка-пуховик с капюшоном.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)300-40-00, 8(495)300-20-31 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73