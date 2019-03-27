ОМВД России по району Москворечье-Сабурово устанавливают местонахождение пропавшей без вести Хайруллиной Кадрии Сафовны, 11.04.1960 года рождения...

ОМВД России по району Москворечье-Сабурово устанавливают местонахождение пропавшей без вести Хайруллиной Кадрии Сафовны, 11.04.1960 года рождения, которая 23 марта 2019 года ушла из дома на Кантемировской улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: 58 лет, рост 160-174 см., полного телосложения, лицо овальное, европейский тип лица, лоб средний скошенный, глаза карие, нос средний, губы тонкие, волосы прямые черные седые, короткая стрижка.Была одета: серая вязаная шапка, синяя ветровка, штаны телесного цвета, черные полуботинки.Особые приметы: пальцы рук плохо сгибаются, хромает, говорит с акцентом.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22