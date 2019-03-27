В ходе проверки обнаружили недостачу 60 тысяч рублей

В ходе проверки обнаружили недостачу 60 тысяч рублейВ феврале этого года в полицию в Александровском районе обратился представитель одного из офисов компании сотовой связи, расположенного в посёлке Балакирево. Со слов заявителя, в ходе проверки они обнаружили недостачу 60 тысяч рублей.Правоохранители установили, что к присвоению денег причастен один из сотрудников компании, 27-летний местный житель.Мужчина, занимая руководящую должность в офисе, дважды за месяц присвоил вырученные с продаж денег, которые впоследствии потратил.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.