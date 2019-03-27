Подозреваемый, занимая руководящую должность в офисе компании сотовой связи, присвоил 60 000 рублей, вырученных с продаж.

В феврале текущего года в ОМВД России по Александровскому району обратился представитель одного из офисов компании сотовой связи, расположенного в поселке Балакирево. Со слов заявителя, в ходе проверки была обнаружена недостача денежных средств в сумме 60 000 рублей.Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции провели комплекс специальных мероприятий, в результате которого установили, что к присвоению денежных средств причастен один из сотрудников компании, 27-летний местный житель.Фигурант, занимая руководящую должность в офисе, дважды в течение месяца присвоил вырученные с продаж денежные средства, которые впоследствии потратил на собственные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.