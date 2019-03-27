27.03.2019

2019-03-27 14:01:15

В Архангельске участковый пойдет под суд за гибель женщины

В Архангельске перед судом предстанет теперь уже бывший участковый уполномоченный полиции по обвинению в халатности. Об этом сообщает портал со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.



Участковый неоднократно получал от одной из жительниц заявления на ее сожителя – женщина утверждала, что мужчина жестоко избивает ее и угрожает убийством. Но обращения полицейский проигнорировал. В результате, женщина погибла от побоев сожителя, который нанес ей не менее 115 ударов.