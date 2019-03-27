Один из британских военнослужащих получил выговор и наряд вне очереди за то, что ослушался приказа начальства во время тренировочной онлайн-игры. Во время тренинга военный ради шутки застрелил сослуживца и протаранил его бронетехнику.

Один из британских военнослужащих получил выговор и наряд вне очереди за то, что ослушался приказа начальства во время тренировочной онлайн-игры. Во время тренинга военный ради шутки застрелил сослуживца и протаранил его бронетехнику, сообщает Daily Mail.По словам наказанного военного, они с сослуживцами две недели в рамках онлайн-игры разъезжали на бронированных машинах, отрабатывая различные тактические приемы.В какой-то момент мужчина начал стрелять по персонажу, которым управлял его сослуживец, а затем начал таранить попавшиеся ему на пути автомобили.Другие солдаты сочли этот поступок забавным, однако руководству он не понравилось.Начальство британца отметило, что крайне серьезно относится к подобным тренировкам. В итоге проштрафившийся военный отправился в выходные охранять Редфордские казармы.