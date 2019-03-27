В парке Ancol Dreamland, который расположен в индонезийской столице Джакарте, статуям обнаженных русалок задрапировали груди. Представители парка отметили, что такое решение не связано с давлением властей или религиозных сил.

В парке Ancol Dreamland, который расположен в индонезийской столице Джакарте, статуям обнаженных русалок задрапировали груди. Представители парка отметили, что такое решение не связано с давлением властей или религиозных сил, сообщает Japan Times.Статуи обнаженных русалок стояли вдоль дорожек парка много лет, однако привлекать внимание руководства Ancol Dreamland скульптуры начали недавно.Сначала русалкам закрыли груди тканью, а затем убрали с пешеходных маршрутов в менее популярный район парка.Журналисты обратили внимание на исчезновение статуй и обратились за комментарием к руководству парка.Пресс-секретарь Ancol Dreamland отметил, что задача руководства – сделать парк местом для семейного отдыха и развлечений."Мы люди восточной культуры и поступили так, как нам показалось уместным. Никакого вреда или беспокойства окружающим мы при этом не нанесли, так что не вижу проблемы", — отметил сотрудник Ancol Dreamland.