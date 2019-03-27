В парке Ancol Dreamland, который расположен в индонезийской столице Джакарте, статуям обнаженных русалок задрапировали груди. Представители парка отметили, что такое решение не связано с давлением властей или религиозных сил.
В парке Ancol Dreamland, который расположен в индонезийской столице Джакарте, статуям обнаженных русалок задрапировали груди. Представители парка отметили, что такое решение не связано с давлением властей или религиозных сил, сообщает Japan Times.
Статуи обнаженных русалок стояли вдоль дорожек парка много лет, однако привлекать внимание руководства Ancol Dreamland скульптуры начали недавно.
Сначала русалкам закрыли груди тканью, а затем убрали с пешеходных маршрутов в менее популярный район парка.
Журналисты обратили внимание на исчезновение статуй и обратились за комментарием к руководству парка.
Пресс-секретарь Ancol Dreamland отметил, что задача руководства – сделать парк местом для семейного отдыха и развлечений.
"Мы люди восточной культуры и поступили так, как нам показалось уместным. Никакого вреда или беспокойства окружающим мы при этом не нанесли, так что не вижу проблемы", — отметил сотрудник Ancol Dreamland.