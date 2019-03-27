Суд признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды. Положительное решение экологической экспертизы также было признано незаконным.

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.Как сообщает ТАСС, положительное решение экологической экспертизы было признано незаконным.Информация о том, что иркутская компания "Аквасиб" начала строить в поселке Култук завод по розливу байкальской воды, появилась в январе. Основным владельцем "Аквасиба" является китайская фирма.Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, а через два года — вывести его на полную мощность и производить 190 миллионов литров в год. Большую часть продукции предполагалось вывозить за рубеж.Однако природоохранная прокуратура выяснила, что экологическая экспертиза проекта строительства завода проведена с нарушениями: не было учтено, что строительство затронет болота, на которых во время перелета останавливаются редкие птицы.