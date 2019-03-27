В минувший вторник в пригороде Ашдода с прицепа на асфальт рухнул бронетранспортер — водитель грузовика слишком резко повернул. Регистратор одного из участника дорожного движения снял на видео момент аварии.

В минувший вторник, 26 марта, в пригороде Ашдода с прицепа на асфальт выпал бронетранспортер — водитель грузовика слишком резко повернул.Многотонная военная машина — одна модификаций американского БТР M113, выпускающегося с середины прошлого века — рухнула на на обочину и по счастливой случайности никого не задавила.По словам очевидцев, бронетранспортер никак не был закреплен на прицепе. Израильские военные инцидент не прокомментировали.