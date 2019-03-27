Масштабные учения авиации Ладога начались в Карелии. В первый день более 50 военных самолетов поднялись по тревоге в небо и были выведены из-под удара условного противника.

Масштабные учения авиации "Ладога" начались в Карелии. В первый день более 50 военных самолетов поднялись по тревоге в небо и были выведены из-под удара условного противника.Летчики-истребители в течение недели будут улучшать навыки обнаружения неприятеля, перехвата и уничтожения его в любое время суток. Запланированы боевые стрельбы и пуск управляемых ракет над Ладожским озером, передает телеканал "Россия 24".Для участия в учениях прибыли самолеты из Воронежской, Курской, Тверской областей, всего более 70 экипажей.