Новозеландская полиция выясняет обстоятельства смерти 54-летнего мужчины в автомобиле близ города Крайстчерч. В его доме был найден склад оружия. Он заперся в машине. После долгих переговоров полицейские обнаружили его истекающим кровью.

Новозеландская полиция выясняет обстоятельства смерти 54-летнего мужчины в автомобиле близ города Крайстчерч.Он попал в полез зрения правоохранительных органов после сообщения его соседей. По их словам, мужчина вел себя странно. Во время обыска в его доме был найден склад оружия.Подозреваемый был обнаружен в автомобиле, который был припаркован в пригороде Крайстчерча. Полицейские вступили с ним в переговоры. На место были высланы штурмовые полицейские отряды и вертолет.Как сообщает "Интерфакс", после трех часов переговоров сотрудники полиции подошли к автомобилю и увидели, что мужчина истекает кровью из-за колотой раны. Ему оказали первую помощь, однако спасти мужчину не удалось. В его автомобиле не было огнестрельного оружия, но был обнаружен нож. Полиция выясняет, есть ли связь между этим инцидентом и терактом в мечетях Крайстчерча.15 марта во время стрельбы в двух мечетях погибли 50 человек. Еще столько же получили ранения. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту. Незадолго до бойни он выложил в Сеть манифест, в котором провозглашал идею "белого геноцида" и демонстрировал явную симпатию Брейвику.