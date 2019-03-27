В Крыму проходят обыски у сторонников международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России). В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

В Крыму проходят обыски у сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России).Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ФСБ России, в отноошении нескольких крымчан, подозреваемых в участии в деятельности террористической организации, возбуждены уголовные дела. В их домах проводятся обыски.Сотрудники ФСБ работают совместно с подразделениями МВД и Росгвардии. Число подозреваемых не называется.В 2003 году "Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда года признана террористической организацией и запрещена в России.