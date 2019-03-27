В Крыму задержаны 20 сторонников международной террористической организации Хизб ут-Тахрир (запрещена в России). Они распространяли среди крымчан террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман.

В Крыму задержаны 20 сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России). Среди задержанных – главари и рядовые участники.Как сообщили "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России, задержанные распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман. Во время обысков изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", а также средства связи и электронные носители информации.Спецоперация проводилась ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела."Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") была запрещена Верховным судом РФ в 2003 году. Основой ее доктрины является идея так называемого "всемирного халифата", разрушение институтов светского общества и свержение насильственным путем действующей власти.