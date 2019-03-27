В Магнитогорске для оказания помощи жителям разрушенного дома создали специальную медицинскую комиссию. Это решение было принято на встрече главы региона Алексея Текслера с пострадавшими от взрыва газа людьми.

В Магнитогорске для оказания помощи жителям разрушенного дома создали специальную медицинскую комиссию. Это решение было принято на встрече главы региона Алексея Текслера с пострадавшими от взрыва газа людьми. Врачи лично обойдут все квартиры и предложат взрослым и детям пройти углубленное обследование, сообщает ГТРК "Южный Урал".По результатам диспансеризации будет составлен лечебный и реабилитационный план. В случае обнаружения рисков и угроз для здоровья, пострадавшие будут поставлены на учет узких специалистов. Напомним, сегодня в администрации Магнитогорска врио замгубернатора Челябинской области Евгений Резин и мэр города Сергей Бердников проведут прием жильцов взорвавшегося дома.